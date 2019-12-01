Convocan a marcha por la paz y la defensa de la vida de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- Integrantes de diversas organizaciones civiles y religiosas anunciaron la realización de una caminata por la vida, la familia y la libertad religiosa la cual se realizará el próximo 16 de mayo, con la intención de visibilizar el compromiso ciudadano con la paz y el respeto a los derechos fundamentales.

Ivón Álvarez, integrante del a Asociación Unión Pro Vida, explicó que la convocatoria fue emitida por el Consejo de Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Querétaro, el Consejo Consultivo Cristiano y la Barra de Abogados Cristianos.

“Alzamos la voz con profunda convicción para afirmar que la vida es el bien más preciado y el derecho fundamental de toda persona humana. Desde su inicio hasta su término natural, la vida merece respeto, protección y celebración, pues constituye el cimiento de toda sociedad verdaderamente justa y solidaria”.

Reconoció que México vive un contexto de violencia, sin unidad e inseguridad que ha deteriorado profundamente el tejido social, es decir, México está en una situación alarmante que exige una respuesta firme, ética y socialmente responsable.

“Ante esta realidad, sostenemos que la familia, la vida y las libertades fundamentales, especialmente la libertad religiosa y la libertad de los padres a educar a sus hijos, son pilares indispensables para reconstruir la paz y el bienestar social".

Por ello, manifestó su preocupación ante diversas iniciativas de ley, tanto a nivel federal como local, que consideramos atentan contra la dignidad de la vida humanas debilitan la institución familiar y vulneran libertades esenciales.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a que toda legislación tenga como prioridad la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y el respeto pleno a los derechos fundamentales. Defender la vida no es una postura ideológica, es una exigencia básica de toda sociedad que aspire a la justicia".

Recordó que la familia es la célula básica de la sociedad, es en ella donde la vida se gesta, se acoge, se cuida y se forma integralmente a las nuevas generaciones y por ello debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado.

“Reconocemos la importancia de garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes a una educación integral, libre de imposiciones ideológicas, que respete el papel primario de los padres en su formación. "La familia no es un concepto abstracto: es donde se forma el futuro de Querétaro".

Reiteró la importancia de las libertades fundamentales: libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de asociación y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Estas libertades no sólo son derechos individuales, sino pilares que sostienen una sociedad democrática, plural y respetuosa.

"Sin libertad religiosa y libertades esenciales, no hay democracia real. La defensa de la vida y de la familia no responde a intereses particulares ni a posturas ideológicas, sino a principios universales de derechos humanos. La dignidad de la persona humana es el fundamento ético, jurídico y social que debe guiar toda acción pública. Promover una cultura de la vida implica construir condiciones para que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan desarrollarse plenamente y vivir con dignidad”.

Rechazó toda forma de violencia, ya sea la que se manifiesta en la inseguridad que afecta a sus comunidades, o aquella que vulnera la dignidad humana desde cualquier ámbito.

Ante este contexto, convocamos de manera pacífica y respetuosa a todas las familias del estado de Querétaro a sumarse a la caminata por la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, que se realizará el próximo 16 de mayo.

“La caminata a la que se estima podrían asistir unas 20 mil personas, es una expresión ciudadana, libre y pacífica, cuyo objetivo es promover una cultura de respeto a la vida en todas sus etapas, fortalecer a la familia como base de la sociedad, defender las libertades fundamentales, incluyendo la libertad religiosa y educativa y hacer visible la voz de miles de ciudadanos comprometidos con el bien común”.