Convocan a acopio de alimentos y medicinas para Cuba en el Zócalo capitalino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 07:44:24

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- Un grupo de organizaciones civiles, colectivos y activistas creó una campaña de acopio de alimentos y medicinas en solidaridad con Cuba entre los días 14 y 22 de febrero, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según el comunicado del colectivo de solidaridad militante ‘Va por Cuba’ y la asociación de cubanos residentes en México “José Martí”, buscan demostrar “la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos”, así como resaltar que “Cuba no está sola”.

Igualmente, señalaron que el bloqueo de Estados Unidos contra el país caribeño busca asfixiar económicamente a la isla, “pero ante esta agresión, el pueblo mexicano responde con solidaridad” y llevara cabo la campaña de acopio de alimentos y medicinas llamada ‘De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo’.

Cabe recordar que en la previa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración enviará más ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como “muy injusto” que EEUU imponga aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.