Convoca CIMEQ a la “Semana de la Seguridad” para prevenir accidentes laborales

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Para fomentar la cultura de la seguridad, la actualización técnica y la vinculación entre profesionales, instituciones y empresas del sector, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, AC (CIMEQ) realizará la Semana de la Seguridad, del 27 al 30 de abril de 2026, adelantó Tomás Morales Ríos, presidente de CIMEQ.

Explicó que este encuentro contará con un programa de conferencias, pláticas y talleres enfocados en temas de seguridad como en Instalaciones Eléctricas, Seguridad en Gas Natural, Protección civil, Primeros auxilios, Conciencia y Gestión de Riesgos, entre otros temas de alta relevancia.

“Las actividades tendrán como sede en el Salón Fundadores de la FECAPEQ, ubicada en Circuito Estadio número 114, colonia Centro Sur y contará con la participación de organismos públicos y privados que aportarán experiencia técnica, normativa y operativa, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ENGIE, la Cruz Roja Mexicana, así como instancias y aliados del ecosistema académico, energético e industrial de Querétaro como: la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Bomberos de Querétaro, y autoridades locales como Protección Civil Municipal de Querétaro, entre otros”.

Llamó a profesionistas, empresas, contratistas, estudiantes y al público interesado, subrayando que la seguridad se construye con decisiones diarias y formación continua. “La seguridad es responsabilidad de todos y todas. Capacitarse es prevenir, y prevenir es proteger”.

Señaló que una cultura de seguridad se consolida cuando la prevención deja de ser un requisito y se vuelve un hábito: planeación, cumplimiento normativo, supervisión efectiva y procedimientos claros. “No se trata solo de reaccionar ante accidentes; se trata de anticiparnos. La capacitación salva vidas”.

Destacó que, con esta suma de capacidades, el CIMEQ busca que la prevención sea una práctica compartida, ya que la seguridad se construye en equipo, todos los días y en cada decisión.

Informó que durante los cuatro días, la Semana de la Seguridad incluirá ponencias y sesiones sobre Recomendaciones de seguridad para trabajos cercanos a la línea (CFE); actividades que salvan vidas (CFE); instalaciones Eléctricas (CIMEQ); seguridad en Gas Natural (ENGIE); laboratorio de Fuego (Bomberos de Querétaro); primeros auxilios (Cruz Roja); recipientes a presión y calderas (CIMEQ); ciclo Eléctrico y Estándares de Seguridad (NFPA) y conciencia y Gestión de Riesgos (Protección Civil), entre otros.

“Para el registro al evento y mayores informes se pueden comunicar con Magaly Herrera González, integrante del Colegio, en el número telefónico 442 229 1166 o 442 452 8636, en el sitio web: www.cimeqac.org, en el correo: [email protected] o la página de Facebook: CIMEQ AC”.