Continuarán las bajas temperaturas en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- El director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, informó que derivado de la entrada del frente frío número 27 a territorio nacional, las bajas temperaturas en la demarcación se mantendrán, así como una gélida sensación térmica; acompañadas de rachas de fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, lo cual podrá generar la caída de árboles o estructuras.

“Estas condiciones meteorológicas son derivadas del frente frío número 27, que ya pasó por el norte del país, impulsando una masa de aire frío hacia la parte central, lo que tuvo una interacción directa con el municipio de Querétaro”, dijo.

Precisó que para esta semana se prevén temperaturas mínimas de entre seis y diez grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 23 grados, además de rachas de viento de hasta entre los 35 y 45 kilómetros por hora durante las tardes y noches.

Agregó que a partir del jueves se dará seguimiento al posible ingreso de un nuevo frente frío, el cual podría generar un nuevo descenso térmico, aunque con baja probabilidad de lluvias.

“A partir del jueves se prevé un nuevo descenso en las temperaturas por la posible entrada de un frente frío, acompañado de viento y con un potencial muy mínimo de lluvias, por lo que es importante que la población tome precauciones y se mantenga abrigada”.

Reiteró que Protección Civil mantiene recorridos permanentes en coordinación con autoridades estatales y el Sistema Municipal DIF para brindar atención a personas en situación de calle, así como la entrega de cobijas en zonas vulnerables, y exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos y estructuras en sus domicilios ante la continuidad de los vientos.

Reconoció que hasta el momento se han detectado un aproximado de 30 personas en situación de calle en el primer cuadro de la ciudad, por lo que se le es ha brindado atención e invitado a que acudan al albergue municipal Yimpathí.