Continuarán afectaciones por 'Raymond' en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 11:19:25
Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical ‘Raymond’ se aproximará al sur de Baja California Sur, donde podría tocar tierra en el transcurso del día.

Además, explicó que la circulación del ciclón ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este), así como lluvias muy fuertes en Chihuahua (oeste y centro), Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit.

Al mismo tiempo, un frente frío ingresará sobre el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, occidente, centro y sur del país, con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de octubre:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este).

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y centro), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

