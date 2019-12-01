Continúa dando seguimiento Claudia Sheinbaum a comunidades afectadas por lluvias en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 22:55:00

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer a través de sus redes sociales, que sostuvo una reunión virtual para dar seguimiento a los avances de vivienda, apertura de caminos y entrega de apoyos en Hidalgo, tras las afectaciones por las lluvias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

“Junto con el gobernador (de Hidalgo) Julio Menchaca y servidores públicos federales, damos seguimiento a las labores en comunidades de Hidalgo afectadas por lluvias”.

La mandataria mexicana indicó que continúan supervisando que todo avance conforme a lo acordado tras la visita a la entidad.

“Supervisamos avances en limpieza, censo a viviendas, apertura de caminos y entrega de apoyos en la entidad”.