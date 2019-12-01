Continúa aumentando cifra de muertos por explosión en Iztapalapa; van al menos 13 decesos

Continúa aumentando cifra de muertos por explosión en Iztapalapa; van al menos 13 decesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 14:50:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), informó que al corte de las 10:00 horas, hay un saldo de 13 personas muertas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta, derivadas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La tragedia se desarrolló el pasado 10 de septiembre cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó en Calzada Ignacio Zaragoza y detonó.

La mayoría de las víctimas sufrió quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones.

Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa Transportadora Silza, responsable de la pipa, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes durante 2025.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación y abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente en Apatzingán, Michoacán es detenido
Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales
Por ataque de celos hombre mata a su pareja y hiere al ex esposo en Tijuana
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios