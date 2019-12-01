Continúa aumentando cifra de muertos por explosión en Iztapalapa; van al menos 13 decesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 14:50:54

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), informó que al corte de las 10:00 horas, hay un saldo de 13 personas muertas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta, derivadas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La tragedia se desarrolló el pasado 10 de septiembre cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó en Calzada Ignacio Zaragoza y detonó.

La mayoría de las víctimas sufrió quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones.

Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa Transportadora Silza, responsable de la pipa, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes durante 2025.