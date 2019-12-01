Consumo de bebidas azucaradas provoca 1 de cada 3 casos de diabetes en México, alerta Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 10:17:04

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- El consumo excesivo de bebidas azucaradas provoca uno de cada tres casos de diabetes mellitus en México, alertó el titular de la Secretaría de Salud federal (SSa), David Kershenobich Stalnikowitz.

“Se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y en enfermedades cardiovasculares uno de cada siete nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas”, informó.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal rindió un informe sobre el consumo de estas bebidas.

En ese sentido, el secretario Kershenobich explicó que cada mexicano consume en promedio unos 166 litros de refrescos al año; además advirtió que una botella de estas bebidas de 600 mililitros equivale a comer entre 12 y 15 cucharadas de azúcar.

“Uno puede pensar ‘me lo tomo una vez y no pasa nada’, pero cuando hablamos del consumo excesivo diario se vuelve muy importante”, manifestó el titular de la SSa.

Por otra parte, el experto médico aseveró que el consumo de refrescos inicia desde la infancia, donde siete de cada diez niños y adolescentes en el país consumen este tipo de bebidas, incluso en el desayuno. Asimismo, comentó que cuatro de cada 10 niños mexicanos presentan sobrepeso y obesidad.

“Uno se pregunta a lo mejor el niño deja de tomar, pero sigue tomando bebidas con alto contenido de azúcar por muchos mecanismos que existen que estimulan que sigan haciéndolo. El daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo y da lugar a una serie de enfermedades”, indicó el titular de Salud federal.