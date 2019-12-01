Confirman 5 nuevos casos de sarampión en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 12:18:07

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron cinco casos nuevos de sarampión, por lo que se anunció el reforzamiento de las acciones de prevención y vacunación de la enfermedad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Pública capitalina exhortó a la población a que acudan a la vacunación contra el sarampión, especialmente personas entre los 12 meses y 49 años de edad.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero la vacuna es segura, gratuita y altamente efectiva”, se destacó en la nota de prensa.

Asimismo, se señaló que la reciente cadena de transmisión de la enfermedad se concentra en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde se ampliarán los puestos fijos de vacunación.

De igual forma, la dependencia sanitaria indicó que trabaja de forma coordinada con el Gobierno del Edomex para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población.

El sarampión una enfermedad altamente contagiosa que se transmite mediante partículas suspendidas en el aire y secreciones nasales o faríngeas. Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días y se caracteriza por ocasionar fiebre, conjuntivitis, inflamación de las mucosas nasales, tos y manchas pequeñas con un centro blanco o blanco azulado.

Puede ser fatal al derivar, en casos graves, en neumonía o encefalitis, entre otras.