Confirma Sheinbaum asistencia de México la Cumbre de la Celac en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:42:04

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la asistencia del país a la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-África, que se celebrará en Colombia, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Lo anterior lo dio a conocer la Oficina de la Presidencia de Colombia a través de un comunicado en redes sociales.

“Presidente @PetroGustavo conversó este miércoles con la presidenta de México, @Claudiashein. Durante el diálogo... México confirma su participación en la Cumbre Celac-África, que se realizará este 21 de marzo. El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente”, se lee en la publicación.

El anuncio de la participación de la República Mexicana se da días después de que se llevara a cabo la Cumbre del “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cual fueron invitados los gobernantes de 12 naciones del continente, todos de extracción derechista.

En ese sentido, ni México, Colombia o Brasil, con gobiernos progresistas o de izquierda fueron solicitados en el evento.