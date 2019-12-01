Confirma Sheinbaum asistencia de México la Cumbre de la Celac en Colombia

Confirma Sheinbaum asistencia de México la Cumbre de la Celac en Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:42:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la asistencia del país a la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-África, que se celebrará en Colombia, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Lo anterior lo dio a conocer la Oficina de la Presidencia de Colombia a través de un comunicado en redes sociales.

“Presidente @PetroGustavo conversó este miércoles con la presidenta de México, @Claudiashein. Durante el diálogo... México confirma su participación en la Cumbre Celac-África, que se realizará este 21 de marzo. El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente”, se lee en la publicación.

El anuncio de la participación de la República Mexicana se da días después de que se llevara a cabo la Cumbre del “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cual fueron invitados los gobernantes de 12 naciones del continente, todos de extracción derechista.

En ese sentido, ni México, Colombia o Brasil, con gobiernos progresistas o de izquierda fueron solicitados en el evento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Gabinete de Seguridad reporta detenciones, aseguramientos de estupefacientes y explosivos en varios estados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Hallan restos de mujer desaparecida hace nueve años enterrados en casa de vecinos en España
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Comentarios