Confirma la gobernadora de Baja California que su exesposo está siendo investigado por la FGR

Mexicali, Baja California, a 21 de enero de 2026.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso contra su exesposo, Carlos Torres, por su presunta implicación en una red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal señaló que Torres ya fijó una postura pública y expresó su confianza en el actuar de la autoridad federal. “Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos“, afirmó.

Cabe recordar que en mayo de 2025 el gobierno de Estados Unidos canceló las visas tanto de Ávila Olmeda como de Torres. Posteriormente, se abrió una carpeta de investigación contra el exesposo de la gobernadora, derivada de una denuncia presentada ante las autoridades.

Según información difundida por NMás, el expediente indica que Carlos Torres habría recibido aproximadamente 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de permitir la operación del Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, en territorio bajacaliforniano.

Ante estos señalamientos, Carlos Torres declaró que decidió apartarse de la vida política para facilitar el esclarecimiento del caso. “Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, sostuvo.