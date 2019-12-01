Concluyen obras de conservación en el Santuario de La Congregación, en Querétaro: Pío X Salgado

Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, detalló que las

obras de conservación del Santuario de La Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe ya concluyeron, ya que se establecieron como meta que debería estar lista antes de que saliera la peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac.

Explicó que los trabajos que se realizaron fueron en todas las fachas del templo, así como en las bajadas pluviales donde se invirtieron dos millones 800 mil pesos.

“Ya está concluida, nos pusimos de meta que fuera antes de que iniciara la peregrinación y creo que si lo logramos; se invirtieron 2.8 millones de pesos en la reparación de bajadas pluviales y todas las fachadas”, dijo.

De igual manera, mencionó que se tiene programado continuar con la segunda etapa de la restauración de la Misión de Tancoyol y de Tilaco, aunque ahora están el proceso de licitación para comenzar con los trabajos que tendrán un costo estimado de 10.5 millones de pesos.

“Estamos por iniciar la segunda etapa de Tancoyo, en Jalpan, ya estábamos trabajando en la Misión, en la estabilización estructural; ya estamos por iniciar el proceso de licitación e inicios de trabajo en Tancoyol, también tenemos trabajos programados en Tilaco para una restauración de portadas y en azoteas”.