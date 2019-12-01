Conagua anuncia proyecto “Agua para Colima”; construcción de acueducto duplicará suministro durante los próximos 30 años

Conagua anuncia proyecto “Agua para Colima”; construcción de acueducto duplicará suministro durante los próximos 30 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:16:48
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2025.- El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, anunció la puesta en marcha del proyecto Agua para Colima, una obra estratégica que contempla la construcción de un acueducto de 21 kilómetros y que significará una inversión de mil 780 millones de pesos; el objetivo es garantizar agua suficiente y de calidad para la capital del estado en las próximas tres décadas.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales explicó que el nuevo acueducto permitirá duplicar el suministro actual de agua para la ciudad de Colima, atendiendo una necesidad que se ha vuelto prioritaria por el crecimiento poblacional y la demanda creciente del recurso.

Señaló que se trata de una obra de alto impacto social, diseñada para resolver tanto la cantidad como la calidad del servicio.

“Se trata de una obra que hemos denominado Agua para Colima. Es la construcción de un acueducto de alrededor de 21 kilómetros que va a tener una inversión de alrededor de mil 780 millones. Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima… está planeado para resolver el suministro para los siguientes 30 años”, apuntó el titular de Conagua.

 

Noventa Grados
