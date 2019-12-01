Conafor prevé "panorama complicado" de incendios forestales por cambio climático

Conafor prevé "panorama complicado" de incendios forestales por cambio climático
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 12:18:44
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Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- César Robles, gerente de manejo del fuego de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indicó que para este 2026, se prevé un “panorama complicado” en lo que respecta a los incendios forestales en México, debido al cambio climático y las condiciones meteorológicas que pronostican menor cantidad de lluvia, además de que el invierno fue más caluroso y menos húmedo por el fenómeno de La Niña y uno de los febreros más secos en décadas.

En entrevista para el medio La Jornada, el funcionario explicó que, los siniestros comienzan a registrase desde enero, si bien, los meses más activos son marzo, abril y mayo.

Además, explicó que en el territorio nacional hay problemas de sequía de manera localizada, sobre todo en el norte de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Igualmente, comentó que el fenómeno La Niña, promovió que los ecosistemas forestales dispongan de mayor disponibilidad del combustible forestal, es decir, hojarasca, ramas secas, arbustos y pastos afectados, junto con árboles estresados por la sequía acumulada.

Robles señaló que la Conafor cuenta con mil 700 brigadistas de base y 2 mil 680 más en convenios con gobiernos estatales y municipales para fortalecer las capacidades de atención en un ataque inicial, a quienes se les capacita y apoya en recursos para movilidad y la compra de los equipos de protección personal.

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