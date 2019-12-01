Con un día de retraso, Sheinbaum presenta su iniciativa de Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:18:40

Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su propuesta de Reforma Electoral, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su revisión, discusión y probable aprobación.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que el documento se concentra en 10 propuestas específicas.

Cabe señalar que la presentación de la iniciativa la realizó en compañía de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un grupo de especialistas en la materia que trabajó en el proyecto desde octubre del año pasado.

Es de mencionar que, la presentación de la Reforma se retrasó un día, ya que debía ser presentada el pasado 24 de febrero; sin embargo, la gobernante refirió que el texto sufrió alginas “modificaciones menores”, por lo que fue presentado este 25 de febrero.