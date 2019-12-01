Compra Adán Augusto López 7 mil ejemplares del libro de AMLO; dice que los adquirió con un gran descuento y los pagó con sus ahorros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 18:56:50

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2025.- Después de que el Senador Adán Augusto López Hernández, fuera cuestionado por la compra de cerca de 7 mil ejemplares del libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que recibió un buen descuento por parte de la editorial del 77.7 por ciento, por lo que cada uno le salió en un poco más de cien pesos.

De acuerdo a la información, gastó 670 mil pesos y según las declaraciones del legislador, lo hizo con sus ahorros anuales para cubrir el monto, y rechazó que esta sea una manera de apoyar económicamente al exmandatario federal.

“No lo veo como un asunto de regalía para nadie. Es la atención para mis compañeros de un artículo que les interesa y que les servirá en su trabajo territorial”, expresó.

Además dijo que con el descuento que recibió, debido a que el libro tiene un valor comercial de 448 pesos, pidió entregar 100 ejemplares a cada uno de los 66 senadores de Morena como un obsequio navideño.

“Negocié un precio especial con la editorial. Una cosa es el precio de producción y otra el del librero. Me salieron como en ciento y tantos pesos cada uno. Todavía no les hemos pagado”.

Finalmente detalló que él prefiere regalar libros en estas fiestas decembrinas, en vez de dar vinos baratos, corbatas, quesos, entre otros artículos.