Compra Adán Augusto López 7 mil ejemplares del libro de AMLO; dice que los adquirió con un gran descuento y los pagó con sus ahorros

Compra Adán Augusto López 7 mil ejemplares del libro de AMLO; dice que los adquirió con un gran descuento y los pagó con sus ahorros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 18:56:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2025.- Después de que el Senador Adán Augusto López Hernández, fuera cuestionado por la compra de cerca de 7 mil ejemplares del libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que recibió un buen descuento por parte de la editorial del 77.7 por ciento, por lo que cada uno le salió en un poco más de cien pesos.

De acuerdo a la información, gastó 670 mil pesos y según las declaraciones del legislador, lo hizo con sus ahorros anuales para cubrir el monto, y rechazó que esta sea una manera de apoyar económicamente al exmandatario federal.

“No lo veo como un asunto de regalía para nadie. Es la atención para mis compañeros de un artículo que les interesa y que les servirá en su trabajo territorial”, expresó.

Además dijo que con el descuento que recibió, debido a que el libro tiene un valor comercial de 448 pesos, pidió entregar 100 ejemplares a cada uno de los 66 senadores de Morena como un obsequio navideño.

“Negocié un precio especial con la editorial. Una cosa es el precio de producción y otra el del librero. Me salieron como en ciento y tantos pesos cada uno. Todavía no les hemos pagado”.

Finalmente detalló que él prefiere regalar libros en estas fiestas decembrinas, en vez de dar vinos baratos, corbatas, quesos, entre otros artículos.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Escándalo en Uruapan, Michoacán: Exfuncionario acusado saquear el Ayuntamiento es vinculado a proceso 
Hallan camioneta calcinada en la colonia Jeroche de Puruándiro, Michoacán 
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
Refuerzan a la GC con más de mil armas, cartuchos y cargadores; Plan Michoacán reforzará la SSP
Más información de la categoria
Escándalo en Uruapan, Michoacán: Exfuncionario acusado saquear el Ayuntamiento es vinculado a proceso 
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
PT exige investigación inmediata por hallazgo sin vida de Agustín Solorio; Sandoval critica "Lentitud" en protocolos de búsqueda
Fanki cancela preventa de boletos para México vs Portugal tras fallas y exhorto de Profeco
Comentarios