Comparece Hernán Bermúdez ante un juez vía virtual desde el penal de El Altiplano

Toluca, Estado de México, a 5 de febrero de 2026.- Este jueves, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” o “El Abuelo”, identificado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, compareció de forma remota en una audiencia intermedia desde el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada, sin presencia de medios, a través de la plataforma Zoom, en el Juzgado Noveno de Control de Villahermosa, Tabasco, y fue encabezada por el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz. Previamente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, había confirmado que la comparecencia sería virtual debido a la situación jurídica del imputado.

De acuerdo con fuentes federales, la audiencia tuvo una duración aproximada de dos horas y media. Durante el desarrollo de la sesión, la Fiscalía General del Estado presentó el testimonio de una persona considerada clave dentro de la investigación, relacionada con los señalamientos por extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa que enfrenta Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Es importante señalar que en diciembre de 2025 la autoridad judicial otorgó a la Fiscalía estatal una ampliación de tres meses para robustecer la investigación y reunir mayores elementos probatorios. Dicho plazo concluirá el 24 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual se prevé la presentación de la acusación formal que abriría paso a la etapa de juicio oral en este caso de alto impacto en la entidad.

La audiencia se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y en un contexto de reserva informativa, característica constante en el proceso judicial que se sigue contra el exfuncionario.