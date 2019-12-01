Comienzan movilizaciones por el 8M en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 11:25:51

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- Encabezadas por la organización Women on Fire, cientos de mujeres comenzaron la mañana de este domingo 8 de marzo una movilización en Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La concentración inició alrededor de las 10:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde donde contingentes vestidos de morado avanzaron por Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la marcha, las participantes corearon consignas en favor de los derechos de las mujeres y para exigir justicia ante la violencia de género, incluyendo casos de feminicidio y desaparición en el país.

La movilización forma parte de las actividades realizadas en el marco del 8M, en las que miles de mujeres salen a las calles para visibilizar las problemáticas que enfrentan y demandar acciones más contundentes por parte de las autoridades.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha comenzó formalmente alrededor de las 11:00 horas y recorrió avenidas como Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde se prevé la realización de diversas actividades y pronunciamientos.