Comerciantes de Tlalpan proponen Corredor Comercial sustentable financiado con inversión propia de 4.5 mdp

Tlalpan, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2026.- Comerciantes en vía pública integrados en la Asociación Civil La Esperanza presentaron formalmente a las autoridades de la alcaldía el proyecto Corredor Comercial Tlalpan, una propuesta de modernización y ordenamiento urbano para transformar el comercio popular en un modelo organizado, sustentable y compatible con el espacio público, con una inversión propia de 4.5 millones de pesos.



La iniciativa del grupo liderado por María de los Ángeles García Grimaldo representa un esfuerzo de los propios comerciantes para avanzar hacia un esquema de reordenamiento responsable, mediante infraestructura moderna, inversión directa de los locatarios y reglas claras de convivencia con peatones, vecinos y autoridades, en el corredor situado en Calzada de Tlalpan y Anillo Periférico.



El proyecto fue presentado al director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía Tlalpan, Aldo Saldaña Martínez, como parte de un proceso de diálogo institucional para construir soluciones que permitan ordenar el comercio en vía pública sin afectar el derecho al trabajo de cientos de familias que dependen de esta actividad.



La propuesta contempla la creación de un corredor comercial con infraestructura moderna que sustituya estructuras improvisadas con décadas de antigüedad por un modelo urbano ordenado y funcional.

Entre sus principales características destacan:

• Instalación de 30 módulos comerciales estandarizados, diseñados para mejorar la organización del comercio en la zona.

• Corredor comercial de aproximadamente 74 metros de longitud, ubicado sobre Calzada de Tlalpan en la colonia Toriello Guerra, una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

• Casetas comerciales de acero inoxidable con cortinas de seguridad y acceso posterior para los locatarios.

• Separación por giros comerciales, con módulos específicos para alimentos y productos secos.

• Instalación de trampas de grasa en puestos de comida, para evitar descargas contaminantes en la vía pública y proteger el drenaje.

• Sistema de iluminación sustentable mediante captación solar, con paneles o “árboles de luz solar”.

• Cubierta unificada que protege al peatón y mejora la imagen urbana del corredor.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que la inversión será realizada por los propios comerciantes, quienes han manifestado su disposición a financiar la modernización de su actividad económica.

Cada módulo representa una inversión aproximada de 150 mil pesos, destinados a la fabricación de estructuras, instalación eléctrica, iluminación y cubierta del puesto. Este esfuerzo económico refleja la voluntad de los comerciantes de transitar hacia un modelo de comercio más ordenado, limpio y compatible con la ciudad.



La lideresa de la organización, María de los Ángeles García Grimaldo, señaló que el proyecto representa un compromiso real de los comerciantes con el ordenamiento urbano. “Los comerciantes queremos trabajar en orden, con reglas claras y respetando la ciudad. Este proyecto demuestra que estamos dispuestos a invertir nuestro propio dinero para mejorar la imagen del comercio en la vía pública y dignificar nuestra actividad”.



Agregó que el objetivo es demostrar que el comercio popular puede evolucionar hacia modelos modernos y responsables, siempre que exista diálogo con las autoridades y certeza jurídica de que su inversión será respetada. “El trabajo en la vía pública es el sustento de muchas familias. Lo único que pedimos es poder trabajar con dignidad, orden y respeto”.



Durante la reunión en la alcaldía Tlalpan, el director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Aldo Saldaña Martínez, reconoció la importancia de avanzar en soluciones institucionales para el comercio en vía pública. “La alcaldía mantiene una política de puertas abiertas para escuchar a todos los sectores. Propuestas como el Corredor Comercial permiten encontrar caminos de ordenamiento que beneficien tanto a la ciudad como a quienes dependen del comercio para vivir”.



El funcionario señaló que el proyecto será revisado en sus aspectos administrativos y jurídicos, con el objetivo de encontrar el instrumento que permita materializarlo de manera adecuada.



La organización hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía Tlalpan para continuar el diálogo institucional y avanzar en la revisión del proyecto, con el fin de otorgar certeza jurídica a una iniciativa que busca mejorar la ciudad sin renunciar al derecho al trabajo digno.



La propuesta de los comerciantes contrasta con el clima de tensión que, según denunciaron, se ha generado en las últimas semanas a raíz de diversos operativos encabezados por el director de Gobierno de la alcaldía, Juan Pablo Tlatempa Camacho, a quien acusan de realizar decomisos arbitrarios, amenazas y actos de hostigamiento contra trabajadores del comercio en vía pública.



Mientras las organizaciones impulsan un proyecto de ordenamiento urbano financiado con recursos propios, sostienen que las acciones del citado funcionario han provocado incertidumbre entre familias que dependen de esta actividad para su sustento, por lo que confían en que el diálogo institucional permita encauzar soluciones que privilegien el orden, el respeto y el derecho al trabajo digno.