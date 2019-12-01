Comerciantes de antojitos en Tepoztlán se manifiestan en la Ciudad de México; piden ayuda de Claudia Sheinbaum luego de ser desalojados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:21:32
Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- Comerciantes de antojitos del Pueblo Mágico de Tepoztlán se manifestaron este lunes en el Centro Histórico de la Ciudad de México para solicitar la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras denunciar que fueron desalojados de manera violenta de la plaza cívica de ese municipio morelense.

Los inconformes señalaron que el retiro de sus puestos ocurrió pese a que, aseguran, cuentan con una suspensión provisional otorgada por una autoridad judicial, la cual les permite continuar con sus actividades comerciales mientras se resuelve su situación legal.

De acuerdo con los comerciantes, el desalojo no solo afectó su fuente de ingresos, sino que también se realizó con el uso de la fuerza.

Lo anterior generó temor e incertidumbre entre las familias que dependen de esta actividad para subsistir en uno de los principales destinos turísticos de Morelos.

