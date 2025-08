Colocan mallas en cocodrilario donde cayó adolescente en Lázaro Cárdenas; buscan evitar más tragedias aunque versiones aumentan de su utilización por el crimen organizado

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 6 de agosto del 2025.- Luego de la caída de un adolescente al estanque de cocodrilos en Barra de Santa Ana, en el municipio de Lázaro Cárdenas, autoridades colocaron mallas en el puente del manglar, para así evitar más trágicos accidentes.

Lo anterior a pesar de que versiones de pobladores crecen en cuanto a que dicho estanque es utilizado por miembros del crimen organizado para “desaparecer cuerpos”, situación que amerita al menos una investigación profunda de las autoridades.

Aunque la versión no está confirmada, no es descabellado pensar que los delincuentes puedan utilizar el lugar para deshacerse de cadáveres, una vez que el cuerpo de Alejandro “N”, de 14 años de edad, no pudo ser localizado.

Fue el pasado 21 de julio del 2025 cuando las autoridades dieron por concluidos los trabajos de búsqueda del cuerpo del adolescente, en un hecho que conmocionó al colectivo social mexicano.