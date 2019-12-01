Colaboración pero cada quien en su territorio, señala Sheinbaum previo a visita de Marco Rubio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:44:16

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que habrá cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero cada país operará en su territorio.

“Podemos colaborar en información, si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

Además, mencionó que su administración no permitirá ningún tipo de injerencismo por parte de la Unión Americana.

“Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí (Ted Cruz), que planteó que tiene que haber intervención del Ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”, aseveró la gobernante.

Lo anterior lo comentó a horas de que el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio aterrice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para reunirse con la mandataria mexicana en Palacio Nacional.

“Estados Unidos no va a actuar solo, porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del Gobierno de EE.UU., se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración tiene que ser cada quien en su territorio”, dijo la mandataria mexicana.