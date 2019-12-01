"Colaboración con los municipios, es un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad": Omar García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 22:21:00

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde llamó a reforzar la colaboración con los gobiernos locales para consolidar la paz y fortalecer las capacidades institucionales en el país.

García Harfuch destacó que los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al ser el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y el primero en atender emergencias. Subrayó que su trabajo permite detectar dinámicas criminales y riesgos que no siempre son visibles para otras instancias.

El secretario enfatizó la necesidad de mantener una comunicación permanente y operativa con los ayuntamientos, y reiteró el compromiso del Gobierno de México para apoyarlos con capacitación, inteligencia, asesoría técnica y herramientas normativas.

Recordó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido la detención de más de 38 mil presuntos delincuentes, el aseguramiento de 20 mil armas y el desmantelamiento de 1,760 laboratorios clandestinos en 23 entidades.

Durante la asamblea se aprobaron acuerdos para dar seguimiento al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, alineados a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, afirmó que la ley ofrece una arquitectura moderna para fortalecer la operación policial en municipios, estados y Federación, al tiempo que formaliza mecanismos de coordinación como el Mando Coordinado y el Mando Único.

La presidenta municipal de Tepic y titular de la Conferencia, Geraldine Ponce, subrayó que la seguridad “se construye en el territorio” y llamó a profesionalizar a las policías municipales, modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana, incluida la cultura de la denuncia.

La SSPC reiteró su compromiso de continuar trabajando con los tres órdenes de gobierno para hacer las instituciones de seguridad más sólidas y avanzar en la construcción de la paz.