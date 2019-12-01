Coahuila fortalece la coordinación para el operativo “Bienvenidos Paisanos 2025”

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, 22 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Gobierno encabezó la mañana del viernes una reunión interinstitucional, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en las instalaciones de la 47ª Zona Militar, con el objetivo de afinar la estrategia del operativo “Bienvenidos Paisanos 2025”, destinado a garantizar un retorno seguro, ordenado e informado a los connacionales que ingresarán al país durante la temporada invernal.



Durante el encuentro, el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, presentó los objetivos, alcances y líneas estratégicas del operativo, destacando la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la seguridad y atención a las personas en tránsito.



Participaron los consulados de México en Eagle Pass y Del Río, así como autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. También estuvieron presentes los alcaldes de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, y de Allende, Ricardo Treviño Guevara, así como representantes de los municipios de Acuña y Nava.



Las dependencias acordaron redoblar esfuerzos para ofrecer una atención cálida, eficiente, segura y cercana a quienes regresan al país para reencontrarse con sus familias durante las festividades decembrinas.



El Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con la seguridad, el bienestar y el trato digno de todas las personas en tránsito por el estado durante esta temporada.