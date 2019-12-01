CNTE Poder de Bases de Michoacán presenta diagnóstico de necesidades: más de 500 reubicaciones pendientes y exigencia de horas extra

Morelia, Michoacán, a 18 de abril 2026.- Según un diagnóstico presentado por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección XVIII, fracción Poder de Bases, entre las necesidades pendientes que afectan a su gremio destacan 507 reubicaciones federales y estatales.

En la presentación, el gremio señala que la falta de respuesta gubernamental en diversos rubros impacta directamente en la certeza laboral de cientos de trabajadores de la educación en el estado.

"Tenemos 136 compañeros que necesitan horas adicionales. Esto quiere decir que las horas adicionales se tienen que incrementar porque pueden ser ocho, seis o cuatro horas, las que hagan falta. Tenemos también compañeros con promociones verticales —es decir, con claves directivas de docente, director o de directora, supervisor— antes del 2019, que son 150 compañeros", detallaron los docentes.

Previo a la marcha que llevaron a cabo este lunes en la capital michoacana, comentaron sobre la necesidad de recategorizaciones para regularizar a trabajadores cuyas claves presupuestales no corresponden a su nivel educativo actual (personal de primaria con clave de preescolar), lo cual, agregaron, les impide acceder a promociones o tiempo extra.

"No pueden participar en horas adicionales; tenemos alrededor de 150 o 200 compañeros que son los que necesitan esta recategorización o este cambio de clave sustantiva para poder participar en los procesos. Y tenemos claves sustantivas, precisamente como comentaba. ¿Cuáles son las claves sustantivas? Son las claves que por su naturalidad no permiten que un centro de trabajo funcione si no está esa clave", explicaron integrantes de la CNTE.

Los líderes sindicales indicaron que, tras entregar el documento a las autoridades, están a la espera de una respuesta concreta sobre la viabilidad y los plazos para atender estas carencias, haciendo énfasis en la transparencia de los procesos futuros.