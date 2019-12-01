CNTE anuncia paro nacional de tres días; habrá plantón en el Zócalo

Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 20 estados, anunció que miles de profesores y profesoras realizarán un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo, como parte de su Jornada Nacional de Lucha por la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007 y la llamada ley Usicamm.

En entrevista para el medio La Jornada, Pedro Hernández Morales, secretario general del magisterio disidente de la sección 9, aseguró que, a diferencia del año pasado, en esta ocasión habrá una “respuesta contundente” en varios estados, en los que se desplegará 80 por ciento de la base, mientras que 20 por ciento se concentrará en la capital del país”.

Asimismo, explicó que los contingentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México, se concentrarán en el Ángel de la Independencia, donde ofrecerán una conferencia de prensa, para luego marchar hacia el Zócalo capitalino, donde instalarán un plantón.

“Nuestras demandas centrales son las mismas: abrogación de la ley del ISSSTE 2007, y de la ley educativo-laboral, que afecta nuestras condiciones de trabajo. Otra prioridad es retomar el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con distintas dependencias del gobierno federal, por lo que esperamos que se nos escuche y se reciba a la Comisión Nacional Única de Negociación”, declaró el representante magisterial.

Además, comentó que los contingentes magisteriales “se han preparado durante meses; tenemos un plan de acción para realizar diversos actos de protesta en el país, además de instalar plantones estatales en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, aparte del que se establezca en la capital del país”.