CNTE anuncia paro de 72 horas; acusan falta de atención para el magisterio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 08:17:53

Ciudad de México, a 2 de febrero 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que en marzo se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas en demanda de la reanudación del diálogo de la Comisión Nacional Única de Negociación con el gobierno federal.

Dirigentes magisteriales indicaron que, de manera tentativa, se prevé que el paro se realice el 18, 19 y 20 de marzo.

En ese sentido, comentaron que primero se consultará a las bases durante el brigadeo, que iniciarán a mediados de febrero y la decisión final será anunciada en la siguiente Asamblea Nacional Representativa (ANR), que se será el primero de marzo en la Ciudad de México.

Además, el magisterio disidente no descartó que esta nueva movilización se convierta en “una jornada de protestas que impacte escuelas y actividades educativas”.

Por su parte, la dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, reiteró que las y los maestros están unidos y recordó la solidaridad del movimiento con el pueblo de Venezuela y Palestina.

Mientras tanto, la docente Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 en Guerrero, denunció que varias secciones de la coordinadora no han tenido mesas tripartitas con sus respectivos gobiernos locales ni la Secretaría de Educación Pública.