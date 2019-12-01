CNTE alista bloqueo en Reforma; exigen diálogo directo con Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:37:59

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- En su segundo día de manifestaciones y protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que llevará a cabo un bloqueo sobre la Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli.

Las y los maestros indicaron que el bloqueo de las vialidades comenzará a las 9:00 horas y forma parte de su jornada nacional de protestas que durará 72 horas.

Entre las principales exigencias de las y los docentes se encuentran un aumento salarial, eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Además, el magisterio disidente advirtió que si no son recibidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se movilizarán durante el Mundial de Fútbol, que iniciará en junio próximo.

"Exigimos la instalación de una mesa de negociación con la Presidenta y se avance en nuestras demandas. Si no, aquí nos tendrán en junio durante el Mundial. Si no hay solución para el magisterio ni para el pueblo, no rodará el balón en la cancha”, señaló la CNTE.

Además, amenazó con activar un paro indefinido de labores, tal como ocurrió el año pasado y que dejó a millones de niñas, niños y adolescentes sin clases durante poco más de tres meses.