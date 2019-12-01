CNPC llama a habitantes del sur y sureste mexicano a extremar medidas por frente frío 2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 09:51:28

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), lanzó un llamado urgente a los habitantes de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para extremar precauciones y fortalecer acciones de autocuidado ante el incremento del nivel de ríos, cuerpos de agua y el riesgo de deslaves.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 se mantiene con características de estacionario sobre el este y sureste del Golfo de México. Este fenómeno ocasionará lluvias puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noroeste de Chiapas y noreste de Oaxaca, así como lluvias muy fuertes y fuertes en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Cabe señalar que las precipitaciones de los últimos días han generado la crecida repentina de arroyos de respuesta rápida, así como el aumento en los caudales y márgenes de ríos y lagunas.

Por lo anteriror, la CNPC recomienda a la población que no intente cruzar corrientes de agua, ríos, arroyos o calles inundadas, a pie ni en vehículo.

Además, la dependencia advirtió que en zonas urbanas, el agua turbia acumulada puede ocultar alcantarillas abiertas, socavones y cables eléctricos sumergidos, mientras que el agua puede apagar el motor y dejar a los ocupantes atrapados.

Para quienes habitan en cerros, laderas o zonas con pendiente, es fundamental mantenerse atentos a señales de riesgo, como grietas en el terreno, hundimientos, inclinación de árboles o escurrimientos de lodo, debido a que la saturación del suelo incrementa el riesgo de deslaves y desprendimientos de tierra.

En Veracruz, ante el aumento del nivel de los ríos en la región sur, se realizan evacuaciones en zonas bajas de los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital para trasladar a las familias a lugares seguros, incluidos refugios temporales habilitados por las autoridades estatales y municipales.