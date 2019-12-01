CNPC invita a reforzar medidas de seguridad ante fuertes lluvias en el noreste y sureste del país

CNPC invita a reforzar medidas de seguridad ante fuertes lluvias en el noreste y sureste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 10:19:58
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó que para el día de hoy un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, así como chubascos en Nuevo León y Tabasco.

Por lo anterior, indicó que si habita en zonas de riesgo como laderas, barrancas o cerca de ríos y arroyos, observe cualquier cambio en el terreno o aumento en los niveles del agua para trasladarse a un lugar seguro. 

Además, la dependencia federal recomendó evitar cruzar calles inundadas, vados o corrientes de agua a pie o en vehículo.

En caso de tener que conducir con lluvia o bancos de niebla en el noreste del país, disminuya la velocidad, encienda las luces y guarde distancia, mencionó la CNPC.

 

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