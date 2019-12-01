CNPC insta a habitantes de municipios costeros del Pacífico a monitorear a 'Trudy' y 'Simon'

Ciudad de México, a 15 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instó a a la población de municipios y comunidades cercanas a la costa del Pacífico mexicano a mantenerse informada a sobre el desarrollo de los huracanes 'Trudy' y 'Simon'.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían presentarse lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Coahuila; lluvias muy fuertes en Durango y Zacatecas; fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Nuevo León; además, fuertes rachas de viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste y este) y Coahuila (norte y noroeste), y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Durango.

Además, se pronostican lluvias muy fuertes en Michoacán; lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Estado de México e intervalos de chubascos en Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. El ciclón tropical “Simon” al occidente de las costas de Jalisco, refuerza el potencial para lluvias fuertes en el occidente del territorio nacional, además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima.

También se esperan lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. Asimismo, la tormenta tropical “Trudy”, situada al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en dichas entidades.

Derivado de lo anterior, la CNPC invitó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Durante las rachas de viento, la dependencia recomendó alejarse de árboles, espectaculares, cables eléctricos y conducir con extrema precaución ante la reducción de visibilidad.