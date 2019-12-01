CNPC coordina acciones preventivas en Veracruz ante pronóstico de lluvias

CNPC coordina acciones preventivas en Veracruz ante pronóstico de lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:24:55
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Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el estado de Veracruz.

Lo anterior luego de que el Servicio Meterológico Nacional (SMN) informó que la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico originará lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro de la entidad.

Estas condiciones atmosféricas también propiciarán lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en diversas entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, así como acumulados de intensos a torrenciales en zonas de Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Se indicó que En Veracruz, ya se encuentra activado el Comité Estatal de Emergencias y se instaló de manera permanente el Puesto de Comando en Poza Rica.

Las fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno han desplegado a su personal operativo en la zona norte del estado para realizar recorridos permanentes de verificación en áreas vulnerables.

Asimismo, se ejecutan operativos de alertamiento temprano mediante perifoneos preventivos en comunidades expuestas, y se supervisa de forma continua los niveles de los ríos en las cuencas de Poza Rica, Álamo y Tecolutla.

Asimismo, se  han habilitado refugios temporales, coordinando la distribución de insumos alimenticios, de abrigo, limpieza e higiene para las familias que habiten en las regiones con probabilidad de tener efectos.

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