Claudia Sheinbaum planea regalar boleto gigante que le regaló Infantino para la inauguración del Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:46:40

Ciudad de México, 29 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer lo que hará con el boleto gigante que le regaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la inauguración del Mundial 2026.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo platicó los detalles de su reunión con el mandamás de la FIFA, quien le regaló la entrada 001 de la inauguración del Mundial 2026 que se realizará en la cancha del Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

“Me siento contenta, ayer (jueves) vino el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 11 de junio, la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, ya falta poco”, declaró.

“Sí me dio un boleto, el 001, estoy pensando en dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de ir al estadio”, aseveró.