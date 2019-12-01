Claudia Sheinbaum ordena que se elimine retroactividad en Ley de Amparo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 08:10:39
Ciudad de México, 8 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que la Cámara de Diputados debe realizar los ajustes pertinentes en la reforma a la Ley de Amparo para que no exista ambigüedad en el tema de la retroactividad.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que el artículo transitorio debe modificarse, dado que la redacción llevada a cabo en el Senado “no se entiende”.

“La Ley de Amparo, por lo que sabemos, va a pasar a la Cámara de Diputados. Ya se publicó lo que aprobó el Senado. Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien”, declaró.

“No queda claro en qué casos te sigues con la ley anterior y en qué casos te sigues con la ley nueva. Y eso es lo que nosotros decimos: que se aclare bien, porque el transitorio que le puso el Senado no se entiende, no quedó bien la redacción”, agregó.

En ese sentido, la mandataria mexicana pidió a los legisladores trabajar en dicho artículo para que quede claro y no haya confusiones.

“Que quede muy claro, de acuerdo con los criterios de la Corte anterior, de jurisprudencia: en qué casos sigue la ley anterior y en qué casos ya viene la nueva, de juicios que se están llevando en la actualidad”, sentenció.

