Claudia Sheinbaum no está sola, tiene el respaldo de Morena y el pueblo de México: Luisa María Alcalde tras dichos de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 10:23:17

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, manifestó su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la situación de seguridad en el país.

La líder partidista señaló que la mandataria federal cuenta con el respaldo de su movimiento político y de la ciudadanía, ante las críticas y presiones provenientes del exterior.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está sola; tiene el apoyo de nuestro movimiento y del pueblo de México”, expresó.

Las declaraciones de Alcalde se producen luego de que Trump afirmara que México es el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, comentarios que realizó durante una reunión con líderes conservadores en Estados Unidos.

En ese encuentro, el mandatario estadounidense también habló de impulsar una estrategia regional para enfrentar a estas organizaciones criminales mediante una posible coalición internacional.

Frente a este escenario, la dirigente de Morena defendió la postura del gobierno mexicano y enfatizó la importancia de preservar la soberanía nacional, señalando que cualquier estrategia para combatir al crimen organizado debe respetar las decisiones del país y su marco institucional.