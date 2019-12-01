Claudia Sheinbaum inaugura Sendero Seguro de 1.6 kilómetros en Ecatepec

Claudia Sheinbaum inaugura Sendero Seguro de 1.6 kilómetros en Ecatepec
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 22:19:20
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Ecatepec, Estado de México, 10 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Sendero Seguro “Pichardo Pagaza”, una obra de 1.6 kilómetros en Ecatepec que busca mejorar la iluminación y las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona.

El camino cuenta con mil 220 lámparas, más de mil 300 metros cuadrados de murales, 6 mil 270 plantas ornamentales y 455 árboles. Los trabajos forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y se realizaron en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal.

Durante el acto, Sheinbaum señaló que también se trabaja en la reparación de calles y en la mejora del servicio de agua potable. Explicó que se entregó equipo para reparar baches a 10 municipios y que la puesta en marcha de 56 pozos, junto con la reparación de las redes de agua y drenaje, ayudará a atender las fugas en Ecatepec.

La mandataria también anunció que regresará en enero de 2027 para revisar los avances en centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar. Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Azucena Cisneros destacaron la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar obras de infraestructura, servicios públicos y movilidad en el municipio.

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