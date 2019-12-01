Claudia Sheinbaum externa condolencias tras muerte de marinos en accidente aéreo en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:47:18

Ciudad de México, 23 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó sus condolencias a las familias de los marinos que perdieron la vida tras el accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas, y manifestó la solidaridad del gobierno de México ante esta tragedia.

La mandataria informó que las causas del desplome de la aeronave se conocerán una vez que se logre recuperar y analizar la caja negra, la cual será clave para esclarecer lo ocurrido. Detalló que, previo al accidente, se registró una pérdida de comunicación de aproximadamente 10 minutos.

Sheinbaum subrayó que la investigación continúa en curso y se realiza en coordinación con las autoridades correspondientes, a fin de determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Asimismo, aseguró que las familias de las víctimas ya reciben atención y acompañamiento por parte de las instancias del gobierno mexicano, reiterando el compromiso de brindar todo el apoyo necesario durante este proceso.