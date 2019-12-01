Claudia Sheinbaum externa condolencias tras muerte de marinos en accidente aéreo en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum externa condolencias tras muerte de marinos en accidente aéreo en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 09:47:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 23 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó sus condolencias a las familias de los marinos que perdieron la vida tras el accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas, y manifestó la solidaridad del gobierno de México ante esta tragedia.

La mandataria informó que las causas del desplome de la aeronave se conocerán una vez que se logre recuperar y analizar la caja negra, la cual será clave para esclarecer lo ocurrido. Detalló que, previo al accidente, se registró una pérdida de comunicación de aproximadamente 10 minutos.

Sheinbaum subrayó que la investigación continúa en curso y se realiza en coordinación con las autoridades correspondientes, a fin de determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Asimismo, aseguró que las familias de las víctimas ya reciben atención y acompañamiento por parte de las instancias del gobierno mexicano, reiterando el compromiso de brindar todo el apoyo necesario durante este proceso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Ultiman a tiros a joven en calles de Zitácuaro, Michoacán
Confirman muerte de operador de célula criminal de hijos de Joaquín Guzmán en ataque a restaurante en CDMX
La SSP Michoacán en la última semana, ha detenido a 54 personas, recuperado 46 vehículos y desactivados 56 explosivos
Más información de la categoria
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Claudia Sheinbaum se despide de las mañaneras con mensaje de Feliz Navidad; adelanta que cenará romeritos
Aumenta consumo de alcohol y estupefacientes en la población adulta en México; en adolescentes disminuye
Tragedia en Colombia: niño se baja a hacer sus necesidades cuando tractocamión arrolló vehículo en el que viajaba con sus padres; ellos murieron
Comentarios