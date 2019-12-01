Claudia Sheinbaum entrega escrituras a 354 familias reubicadas en el Chiquihuite

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025.- Desde la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un compromiso que hizo durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

“Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano), por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando”, explicó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona el 10 de septiembre de 2021, por ello, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, informó que las viviendas en las que se reubicó a las familias son de 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la entrega de las escrituras significa un sueño hecho realidad y demuestra que los gobiernos de la Cuarta Transformación cumplen con sus compromisos.