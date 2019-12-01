Claudia Sheinbaum entrega becas universitarias en Chiapas y anuncia nuevas carreras

Claudia Sheinbaum entrega becas universitarias en Chiapas y anuncia nuevas carreras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:02:59
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Ocozocoautla, Chiapas, 6 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes universitarios en Chiapas, donde destacó que los apoyos educativos llegan a alumnos de todos los niveles escolares.

Durante el evento, realizado en Ocozocoautla, la mandataria señaló que el objetivo es que niñas, niños y jóvenes puedan continuar sus estudios sin que la falta de recursos económicos sea un impedimento.

De acuerdo con Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, en Chiapas más de un millón 219 mil estudiantes reciben alguno de estos apoyos, desde preescolar hasta universidad. Esto representa una inversión anual superior a los 9 mil 200 millones de pesos.

Sheinbaum también anunció que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en su sede de Comitán, incorporará las carreras de Medicina y Enfermería, con el propósito de ampliar las opciones de estudio para los jóvenes de la entidad.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llamó a los universitarios a aprovechar las becas y continuar con su preparación académica.

Durante el encuentro, Shirley Jazhel Rodríguez Ramírez, estudiante beneficiaria, agradeció el apoyo y explicó que el dinero le permitirá cubrir parte de sus gastos de transporte, ya que muchos alumnos de la zona deben trasladarse desde otras localidades para asistir a clases.

La entrega también contó con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien reconoció el apoyo del Gobierno federal a los estudiantes del estado.

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