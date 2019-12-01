Claudia Sheinbaum entrega 432 viviendas y condona créditos del Fovissste en Yucatán

Claudia Sheinbaum entrega 432 viviendas y condona créditos del Fovissste en Yucatán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 18:54:49
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Umán, Yucatán, 17 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 432 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Umán, Yucatán, además de otorgar 658 constancias de liquidación de créditos del Fovissste que resultaban impagables para sus beneficiarios.

Durante el evento, la mandataria destacó que su gobierno ha reestructurado más de 5 millones de créditos de vivienda, con el objetivo de ayudar a las familias a resolver sus deudas y tener un hogar propio.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que las viviendas entregadas forman parte de un proyecto que contempla la construcción de 5 mil 360 casas en el fraccionamiento Punta Cruz Eco. También señaló que el instituto tiene como meta construir 60 mil viviendas en Yucatán durante el sexenio.

Además, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que la meta en el estado es alcanzar 72 mil 770 viviendas mediante distintos programas federales. Durante la entrega, Teresa de Jesús García Ordóñez recibió las llaves de su nueva casa y agradeció el apoyo para cumplir su sueño de tener un hogar propio.

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