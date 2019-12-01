Claudia Sheinbaum descarta vínculo del traslado de menores con el crimen organizado; investigan posible explotación laboral en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:29:40
Ciudad de México, 31 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se investiga si el grupo de menores rescatados en una embarcación procedente de Chiapas fue víctima de explotación laboral infantil, y si existen otros delitos relacionados.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que el adulto que acompañaba a los menores permanece detenido, mientras las autoridades realizan las indagatorias para esclarecer el caso.

Así mismo, Sheinbaum Pardo descartó que el traslado de los niños y adolescentes esté vinculado con actividades del crimen organizado.

Cabe recordar que el jueves, la Secretaría de Marina dio a conocer el rescate en altamar de 28 menores que viajaban desde el sur del país y que presuntamente habían sido reclutados para trabajar como jornaleros. Los jóvenes llegaron por sus propios medios al puerto de La Paz, Baja California Sur, donde solicitaron apoyo a personal naval.

