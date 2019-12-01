Claudia Sheinbaum da banderazo a la Presa “El Novillo”: inversión histórica de 2,400 mdp garantizará agua a 250 mil habitantes de La Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:27:06

Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó desde Palacio Nacional el inicio de la construcción de la Presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur, mediante un enlace en vivo con autoridades estatales y federales.

La obra contará con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos entre 2025 y 2027, abastecerá 53 litros de agua por segundo y beneficiará a alrededor de 250 mil habitantes, además de generar 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que el proyecto forma parte de las acciones para garantizar el abasto de agua y fortalecer la infraestructura hidráulica del país.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros y tanques elevados, lo que convierte a esta obra en la más importante realizada en la historia de la entidad.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció el respaldo del Gobierno federal y subrayó que desde hace más de tres décadas no se ejecutaba un proyecto hidráulico de esta magnitud en el estado. Incluso, propuso que la presa sea nombrada “La mujer perseverante”, en reconocimiento al esfuerzo que representa la obra.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, celebró el arranque del proyecto y consideró que representa un cierre positivo para el año en la entidad. Al evento también asistió el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zatarain Mendoza.