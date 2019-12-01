Claudia Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial junto a Trump y Carney

Claudia Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial junto a Trump y Carney
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:40:19
Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que viajará a Estados Unidos para participar en el sorteo del Mundial, a realizarse el próximo viernes 5 de diciembre, donde se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que se trata de un evento breve, pero de gran importancia para la región.

“Sí voy a ir. Mañana les platicamos. Es un evento muy corto; hablé con el presidente de la FIFA, hubo conocimiento y estoy invitada. Estaré contenta de ver al presidente Trump allá. Es un evento muy corto; va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump y su servidora", declaró.

"Es un buen momento para que estemos los dos presidentes y el primer ministro juntos, para mostrar que América del Norte está presente”, sentenció la mandataria mexicana.

