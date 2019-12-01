Claudia Sheinbaum busca modernizar el sistema de salud y reducir trámites

Umán, Yucatán, 17 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que inició una serie de visitas sorpresa a centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar para conocer las necesidades de médicos, directivos y pacientes, con el objetivo de resolver problemas y reducir la burocracia.

Durante un evento en Umán, explicó que formó un equipo de trabajo para modernizar los servicios de salud del IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE. Señaló que los cambios se realizarán con la participación de quienes conocen de primera mano las dificultades que enfrentan en hospitales y centros de salud.

Sheinbaum detalló que esta semana comenzó las visitas y que sostuvo una reunión de más de tres horas con directores de los 13 hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo. En Yucatán, también anunció que buscará incorporar médicos especialistas al recién inaugurado Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”. Además, destacó que las consultas con especialistas aumentaron 36 por ciento en el país.

Por último, reiteró que se abrirá una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Umán, donde se ofrecerán las carreras de Medicina y Enfermería. También recordó que, con la incorporación de Yucatán al IMSS Bienestar, se eliminaron las cajas de cobro en los hospitales para garantizar la atención médica gratuita.