Ciclón “Lorena” se dirige a Baja California Sur y podría convertirse en huracán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 21:42:28
Tijuana, Baja California, 2 de septiembre del 2025.- El ciclón tropical “Lorena” avanza hacia el noroeste de México y se prevé que toque tierra la mañana del viernes en Baja California Sur, con la posibilidad de intensificarse a huracán categoría 1 entre miércoles y jueves. Tras atravesar la península, alcanzaría las costas de Sonora el sábado, donde comenzaría a debilitarse.

Actualmente, la tormenta tropical se localiza a unos 360 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h. En Colima y estados vecinos ya se han emitido recomendaciones preventivas ante los primeros efectos del fenómeno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, “Lorena” en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura provocará lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y noroeste del país, con acumulados de hasta 350 milímetros. Se espera que entre jueves y viernes aumenten las precipitaciones en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Además de las lluvias, se prevé oleaje de entre 4.5 y 6 metros en las costas del Pacífico de Baja California Sur, así como afectaciones menores en el Golfo de California y los litorales de Sonora y Sinaloa. Autoridades recomiendan evitar cruzar ríos y arroyos, no transitar cerca de laderas y retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por los fuertes vientos.

