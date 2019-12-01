Chiapas: pipa cargada con chapopote vuelca y arde en Chamula; muere una persona

Chamula, Chiapas, a 20 de diciembre de 2025.– La tarde de este sábado se registró un accidente de alto riesgo en el municipio de Chamula, donde una pipa que transportaba chapopote perdió el control, volcó y se incendió en la localidad de Tojtic, dejando como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad.

El siniestro activó de inmediato a los cuerpos de emergencia, debido a que el material transportado representa un peligro para la población y el entorno. Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para contener el fuego, asegurar el área y prevenir mayores afectaciones.

Autoridades estatales informaron que en el lugar fue hallado un hombre sin signos vitales, quien permanece en calidad de desconocido, mientras que otro masculino resultó lesionado en estado crítico, por lo que recibió atención médica de urgencia.

Como parte del protocolo, la zona fue acordonada y se aplicaron medidas de prevención ante el riesgo que implica el derrame e incendio de chapopote. Las labores de control y evaluación continúan en el área.

El Sistema Estatal de Protección Civil señaló que la información es preliminar y que se mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del percance y determinar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte actualizado sobre este hecho ocurrido en los Altos de Chiapas.