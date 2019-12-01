CFE restablece el suministro eléctrico en Yucatán tras apagón masivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 08:20:13

Mérida, Yucatán, a 27 de septiembre 2025.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que restableció las líneas de 230 kilovoltios (kV) de las subestaciones afectadas, al igual que las de 400 kV y el servicio de energía eléctrica de los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Lo anterior, tras un apagón masivo que dejó a más de dos millones de personas sin electricidad por varias horas.

A través de un comunicado, la empresa propiedad del Estado mexicano precisó que derivado de los trabajos de mantenimiento de las líneas 400 kV LT ESA A3Q20 /A3Q30 TIC con 2 mil 174 megavatios (MW) se registró una falla eléctrica.

“Derivado de este evento, salieron de operación nueve centrales del sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) inició trabajos para restablecer el servicio”, se apuntó en la nota de prensa.

Asimismo, la Comisión detalló que los municipios de Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen y Chetumal han restablecido sus líneas y que se “continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio de los usuarios afectados”.