CFE lanza plan de expansión en México; contiene 58 proyectos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:44:50

Ciudad de México, a 23 de marzo 2026.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó un portafolio de 58 proyectos de transmisión eléctrica para 2026-2027, que contempla una mayor participación del sector privado para fortalecer la red ante el aumento de la demanda energética.

Según el plan, se contemplan 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, agrupadas en 49 paquetes de concurso, con financiamiento mixto a través de esquemas como Fibra E y obra pública financiada.

La empresa estatal señaló que cinco proyectos ya están en proceso de licitación con una inversión superior a mil 48 millones de pesos, mientras que en los próximos meses se prevé lanzar otros 14 proyectos por más de 6 mil 700 millones de pesos.

En ese sentido, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló en un comunicado que estos proyectos forman parte del Plan de Expansión 2025-2030, para impulsar el desarrollo energético de México.

Indicó que el plan forma parte de la estrategia energética nacional hacia 2030, que incluye una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura eléctrica.