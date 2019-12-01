Celebra Sheinbaum que Plan B de la Reforma Electoral ya sea constitucional

Celebra Sheinbaum que Plan B de la Reforma Electoral ya sea constitucional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:54:14
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Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Plan B de la Reforma Electoral ya sea constitucional después de ser avalado por al menos 20 congresos locales y el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que el decreto se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.

“Ya se aprobó en congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional, ¿qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y ya después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación", explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, comentó que  con el Plan B electoral aprobado hay 6 "grandes logros", los cuales son:

- No reelección

- No nepotismo

- Reducción de recursos a Congresos estatales

- Reducción de regidores

- Se acabaron las "pensiones doradas"

- Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

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