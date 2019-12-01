Celebra Sheinbaum final de "una era en el PJF de nepotismo"; asegura que será mejor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 10:45:05
Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró ““el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo” y aseguró que a partir del 1 de septiembre será mejor.

“Y ahora a partir del primero de septiembre inicia una nueva era, va a ser mejor, no tengo la menor duda”, añadió la gobernante.

Lo anterior, luego de que se llevara a cabo la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que convocó la aún ministra presidenta Norma Piña Hernández.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que se acaba una era en la que el PJF solamente le servía a “unos cuantos” y que se reproducía a partir “del amiguismo y el nepotismo”.

“El fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo, claro que hay sus excepciones; o sea, siempre, pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos y que durante este periodo lo que demostró, que se reproducía a partir de amiguismo, nepotismo. Supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

